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Прилепин заявил, что пока не планирует возвращаться в политику

Захар Прилепин пока не планирует возвращаться в политику и не делает заявлений.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Писатель Захар Прилепин в интервью РИА Новости заявил, что пока не собирается возвращаться к политической деятельности.

«Пока никуда не планирую возвращаться, политикой не занимаюсь, политических заявлений не делаю», — подчеркнул он.

Прилепин добавил, что его членство в партии «Справедливая Россия» остается замороженным, никаких решений о дальнейшей политической деятельности он пока не принял.

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