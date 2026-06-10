Прилепин заявил, что пока не планирует возвращаться в политику

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Писатель Захар Прилепин в интервью РИА Новости заявил, что пока не собирается возвращаться к политической деятельности.
«Пока никуда не планирую возвращаться, политикой не занимаюсь, политических заявлений не делаю», — подчеркнул он.
Прилепин добавил, что его членство в партии «Справедливая Россия» остается замороженным, никаких решений о дальнейшей политической деятельности он пока не принял.
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