Эксперт оценил шансы найти следы Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 10 июн — РИА Новости. Шансы найти следы пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых крайне малы, так как задачу усложнила выросшая трава, заявил РИА Новости опытный походник Александр Трепуков.
Следователи возобновили масштабные поиски пропавшей красноярской семьи Усольцевых, они продлились с 4 по 9 июня. В поисках участвовали только опытные специалисты, а на территории стоял блокпост для ограничения доступа посторонних и СМИ.
«После схода снега земля серая и практически одноцветная, поэтому найти следы невозможно. Запах того, кого ищут, уже исчез. Теперь, когда снег не просто сошел, а стоит травяной покров, задача усложняется. Все прекрасно понимают, что таежная лесистая местность — это не огород: на плотной корке прошлогодней подстилки, покрытой свежей густой травой, следов не остается. Из улик могут сохраниться лишь какие-то вещи, но сами следы, я считаю, найти крайне сложно», — рассказал собеседник агентства.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.