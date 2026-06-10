Эксперт оценил шансы найти следы Усольцевых

«После схода снега земля серая и практически одноцветная, поэтому найти следы невозможно. Запах того, кого ищут, уже исчез. Теперь, когда снег не просто сошел, а стоит травяной покров, задача усложняется. Все прекрасно понимают, что таежная лесистая местность — это не огород: на плотной корке прошлогодней подстилки, покрытой свежей густой травой, следов не остается. Из улик могут сохраниться лишь какие-то вещи, но сами следы, я считаю, найти крайне сложно», — рассказал собеседник агентства.