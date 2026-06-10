Press TV: в городе Бендер-Аббас в Иране прогремели взрывы

В портовом городе Бендер-Аббас на территории Ирана и на островах Кешм и Сирик произошли взрывы, информирует Press TV.
«Сообщается о звуках взрывов в Бендер-Аббасе и на островах Кешм и Сирик в Иране», — говорится в сообщении.
Журналист Axios Барак заявил, что Соединённые Штаты при атаке на Иран нанесли удары по батареям ПВО и радарам в районе Ормузского пролива.
«Американский чиновник: силы США атаковали несколько иранских систем ПВО и радиолокационных систем в районе Ормузского пролива», — написал он на своей странице в соцсети X*.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
Накануне Трамп заявил, что вертолёт Apache AH-64 был сбит Ираном. По словам Трампа, Соединённые Штаты «будут обязаны ответить».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.