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Press TV: в городе Бендер-Аббас в Иране прогремели взрывы

В Иране произошли взрывы, по данным журналистов, Соединённые Штаты нанесли удары по батареям ПВО и радарам в районе Ормузского пролива.

Источник: Аргументы и факты

В портовом городе Бендер-Аббас на территории Ирана и на островах Кешм и Сирик произошли взрывы, информирует Press TV.

«Сообщается о звуках взрывов в Бендер-Аббасе и на островах Кешм и Сирик в Иране», — говорится в сообщении.

Журналист Axios Барак заявил, что Соединённые Штаты при атаке на Иран нанесли удары по батареям ПВО и радарам в районе Ормузского пролива.

«Американский чиновник: силы США атаковали несколько иранских систем ПВО и радиолокационных систем в районе Ормузского пролива», — написал он на своей странице в соцсети X*.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

Накануне Трамп заявил, что вертолёт Apache AH-64 был сбит Ираном. По словам Трампа, Соединённые Штаты «будут обязаны ответить».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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