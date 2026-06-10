Ветряной оспой в РФ в 2025 году больше всего болели в Карелии и Калмыкии

При этом, как уточнили в Роспотребнадзоре, ветряная оспа занимает одно из лидирующих мест по величине экономического ущерба в 2025 году. Показатель заболеваемости за последние два года вернулся к допандемийным значениям и замедлил темп роста. Всего зарегистрировано более 842 тыс. случаев ветряной оспы, показатель заболеваемости (576,83 на 100 тыс. населения) соответствовал среднемноголетнему уровню и уровню 2024 года.