Конгрессмены просят Белый дом предоставить иммунитет от преследования для информаторов по НЛО: что известно

Из Вашингтона продолжает поступать информация о наличии у США секретных сведений о существовании инопланетной жизни. Нынешнее правительство сосредоточилось на этой теме. Конгрессмены в связи с интересом вокруг инопланетян просят Белый дом предоставить иммунитет от преследования для тех, кто обнародует секретные данные об НЛО. Так сказала конгрессвумен Анна Паулина Луна во время брифинга.