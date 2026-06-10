Британский активист Томми Робинсон заявил, что посетил Россию, чтобы увидеть цивилизованное общество.
«Я приехал посмотреть, как этой стране удалось так успешно встать на правильный путь, а также увидеть здесь красоту цивилизованного общества», — сказал Робинсон в интервью изданию The Guardian.
Активист подчеркнул, что Россия не является врагом Великобритании, и есть лишь определённая категория людей, использующих данный нарратив для получения той или иной выгоды.
«Сейчас над такими людьми только смеются», — заявил Робинсон.
Настоящее имя Томми Робинсона — Стивен Яксли-Леннон, он является основателем британской крайне правой организации English Defence League.
Накануне Родни Мимс Кук-младший, председатель американской комиссии по изящным искусствам и президент Национального фонда памятников США, посетил Россию для участия в Петербургском экономическом форуме и отметил, что во время пребывания в РФ ощущал сильную культурную связь.
Ранее своими впечатлениями от посещения России поделился депутат Европейского парламента Фернан Картайзер. Он заявил, что РФ в целом и Москва в частности — чистая, красивая и безопасная.