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Красота цивилизованного общества: британский активист Робинсон объяснил, зачем он приехал в РФ

Британский активист Робинсон приехал в РФ увидеть цивилизованное общество.

Источник: Комсомольская правда

Британский активист Томми Робинсон заявил, что посетил Россию, чтобы увидеть цивилизованное общество.

«Я приехал посмотреть, как этой стране удалось так успешно встать на правильный путь, а также увидеть здесь красоту цивилизованного общества», — сказал Робинсон в интервью изданию The Guardian.

Активист подчеркнул, что Россия не является врагом Великобритании, и есть лишь определённая категория людей, использующих данный нарратив для получения той или иной выгоды.

«Сейчас над такими людьми только смеются», — заявил Робинсон.

Настоящее имя Томми Робинсона — Стивен Яксли-Леннон, он является основателем британской крайне правой организации English Defence League.

Накануне Родни Мимс Кук-младший, председатель американской комиссии по изящным искусствам и президент Национального фонда памятников США, посетил Россию для участия в Петербургском экономическом форуме и отметил, что во время пребывания в РФ ощущал сильную культурную связь.

Ранее своими впечатлениями от посещения России поделился депутат Европейского парламента Фернан Картайзер. Он заявил, что РФ в целом и Москва в частности — чистая, красивая и безопасная.

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