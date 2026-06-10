«Довольны всем». Сборная России обыграла команду Тринидада и Тобаго и ушла в отпуск

КАЛИНИНГРАД, 10 июня. /ТАСС/. Сборная России в Betboom — товарищеском матче обыграла команду Тринидада и Тобаго со счетом 3:0. Эта игра, прошедшая на стадионе «Ростех-Арена» в Калининграде, стала заключительной для российских футболистов на сборе.
Матч был посвящен 80-летию Калининградской области, капитан сборной России Иван Обляков вышел на поле со специальной повязкой в честь этого события. Особенно тепло болельщики встречали футболистов местной «Балтики» — защитник Мингиян Бевеев попал в стартовый состав, полузащитник Максим Петров вышел на замену во втором тайме. Уже на 7-й минуте Бевеев порадовал зрителей голом. Также в первом тайме отличился защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов. После этого могло показаться, что сборной России будет слишком легко, однако тринидадцы все-таки заиграли и даже смогли создать пару опасных моментов в конце тайма.
Окончательный счет в игре установил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, который отличился на 60-й минуте. В день матча ему исполнился 21 год. «Приятные ощущения — забить в день рождения. Мне кажется, что впервые у меня игра совпала с днем рождения, еще и забил. Счастлив просто», — сказал Батраков журналистам.
Ранее на сборе в национальной команде дебютировали два 18-летних футболиста — защитник Кирилл Данилов из московского ЦСКА и полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов. Во вторник к ним присоединился вратарь петербургского «Зенита» Денис Адамов, который в матче со сборной Тринидада и Тобаго появился на поле после перерыва, заменив голкипера «Локомотива» Антона Митрюшкина.
Встречу посетили 27 617 зрителей. До игры на сцене около арены свои хиты исполнила группа «Пропаганда», а Найк Борзов выступил с песней «Верхом на звезде». Гимн России исполнил ансамбль песни и пляски Балтийского флота. После игры детский хор «Радость» ДМШ имени Рейнгольда Глиера исполнил композицию «Гудбай, Америка», в этот момент на большом экране были представлены моменты выступления сборной России на чемпионате мира 1994 года в США. Таким образом показывается реакция на многолетний процесс ожидания допуска сборной России к международным турнирам.
Единственная претензия — к реализации.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил, что остался доволен действиями своих подопечных. «Сегодня доволен абсолютно всем. Если только придраться к реализации — единственная претензия к этому. Счет 5:0 или 6:0 никого бы не удивил, моменты были у многих», — сказал он журналистам.
Обляков, в свою очередь, отметил атмосферу на матче. «Хорошая игра, должны были больше забивать. Атмосфера отличная, получился такой праздник, для этого тоже в первую очередь играем. Приятно, когда приходит весь стадион, все за нас болеют. Так легче играть», — сказал он журналистам.
Сборная России провела 14-й матч против команд, которые представляют Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). После этой игры у сборной России стало 9 побед при 2 поражениях и 3 ничейных результатах. До этого российские футболисты встречалась против соперников из Мексики, США, Сальвадора, Коста-Рики, Кубы, Гренады и Никарагуа.
Матч сборных России и Тринидада и Тобаго, как и две предыдущие встречи против команд Египта (0:1) и Буркина-Фасо (3:0), будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россияне в нем занимают 35-е место, команда Тринидада и Тобаго — 102-е. Соперники впервые сыграли между собой. В 1990 году сборная СССР на выезде одержала победу (2:0).
Следующий сбор для всех национальных команд будет сдвоенным. Он пройдет с 21 сентября по 6 октября.