«Довольны всем». Сборная России обыграла команду Тринидада и Тобаго и ушла в отпуск

Матч был посвящен 80-летию Калининградской области, капитан сборной России Иван Обляков вышел на поле со специальной повязкой в честь этого события. Особенно тепло болельщики встречали футболистов местной «Балтики» — защитник Мингиян Бевеев попал в стартовый состав, полузащитник Максим Петров вышел на замену во втором тайме. Уже на 7-й минуте Бевеев порадовал зрителей голом. Также в первом тайме отличился защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов. После этого могло показаться, что сборной России будет слишком легко, однако тринидадцы все-таки заиграли и даже смогли создать пару опасных моментов в конце тайма.