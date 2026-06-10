Евгений Люлин уверен, что молодежь должна стоять у руля законодательных изменений

9 июня в Нижнем Новгороде прошло XV заседание Ассоциации молодежных парламентов ПФО, на котором обсуждались актуальные вопросы развития креативных индустрий. Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Нижегородской области, в мероприятии приняли участие председатель Совета законодателей ПФО, спикер Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, а также сенаторы и члены молодежных парламентов. Евгений Люлин подчеркнул, что именно молодежь должна быть движущей силой законодательных изменений, так как их идеи имеют огромный потенциал и могут привести к реальным изменениям в регионе.