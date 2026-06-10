Евгений Люлин уверен, что молодежь должна стоять у руля законодательных изменений

9 июня в Нижнем Новгороде прошло XV заседание Ассоциации молодежных парламентов ПФО, на котором обсуждались актуальные вопросы развития креативных индустрий. Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Нижегородской области, в мероприятии приняли участие председатель Совета законодателей ПФО, спикер Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, а также сенаторы и члены молодежных парламентов. Евгений Люлин подчеркнул, что именно молодежь должна быть движущей силой законодательных изменений, так как их идеи имеют огромный потенциал и могут привести к реальным изменениям в регионе.
В ходе заседания участники обсуждали, как поддержать молодых людей, желающих зарабатывать своим талантом в таких областях, как IT, дизайн и кино. Олег Машковцев, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО, отметил, что сохранение культурного наследия связано с развитием креативных индустрий, открывающих молодежи возможности для самореализации.
Обсуждались успешные практики регионов, такие как закон о креативных индустриях в Пензенской области и бесплатные курсы в Мордовии. Участники также рассмотрели механизмы финансовой и имущественной поддержки, включая гранты и льготную аренду помещений.
По итогам заседания были сформулированы предложения по совершенствованию поддержки креативных индустрий и вовлечению молодежи в законотворчество. Евгений Люлин отметил, что лучшие инициативы будут вынесены на Совет законодателей ПФО и направлены в Госдуму и Правительство России для реализации на уровне всей страны.
Фото: пресс-служба ЗСНО, фотограф Дмитрий Косолапов.