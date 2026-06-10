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Пятерых мужчин арестовали на Филиппинах за домогательства к туристке из Колумбии

На Филиппинах арестованы пятеро мужчин, подозреваемых в совершении действий сексуального характера в отношении 23-летней туристки из Колумбии против ее воли. Об этом в понедельник, 8 июня, пишет портал Daily Tribune.

На Филиппинах арестованы пятеро мужчин, подозреваемых в совершении действий сексуального характера в отношении 23-летней туристки из Колумбии против ее воли. Об этом в понедельник, 8 июня, пишет портал Daily Tribune.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 июня, в городе Макати (район Побласион) во время прогулки девушки. Местные жители напали на нее, попытались заставить пойти с ними, а после отказа совершили в отношении нее действия сексуального характера.

Туристка немедленно обратилась к патрульным полицейским, после чего всех пятерых подозреваемых задержали. Дело передано в отдел по защите женщин и детей прокуратуры Макати. Правоохранители окажут пострадавшей юридическую поддержку и защиту на время судебного процесса. Местные власти призвали туристов немедленно сообщать о подобных инцидентах в полицию, говорится в сообщении.

В Нидерландах восемь мужчин подозреваются в изнасилованиях и участии в чатах, куда они отправляли видео с пострадавшими женщинами. О преступлениях стало известно после того, как сотрудники правоохранительных органов Англии и ФРГ обнаружили в соцсетях закрытые группы. В них мужчины накачивают наркотиками партнерш, насилуют их и публикуют кадры процесса.