Пятерых мужчин арестовали на Филиппинах за домогательства к туристке из Колумбии

В Нидерландах восемь мужчин подозреваются в изнасилованиях и участии в чатах, куда они отправляли видео с пострадавшими женщинами. О преступлениях стало известно после того, как сотрудники правоохранительных органов Англии и ФРГ обнаружили в соцсетях закрытые группы. В них мужчины накачивают наркотиками партнерш, насилуют их и публикуют кадры процесса.