В ГД предлагают ввести для мигрантов обязательный стаж для права на больничный

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы разработали законопроект, который устанавливает требование для иностранцев отработать полгода для получения права на оплачиваемый больничный или декретный отпуск. Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Мы предложили, и такой проект закона находится в правительстве, чтобы [у иностранных граждан] было обязательно наличие социального страхового стажа минимум полгода для того, чтобы возникало право на получение любого вида пособия», — сказал депутат.
Парламентарий подчеркнул, что по действующему законодательству самозанятые граждане РФ для получения больничного должны минимум полгода уплачивать взносы в Соцфонд, тогда как трудоустроенные иностранцы могут взять больничный без социального стажа.
«Он завтра может оформиться на работу, быть застрахованным лицом и уйти в отпуск по уходу за ребенком. У него жена родила, а он идет в отпуск по уходу за ребенком, получает пособие и продолжает еще работать. Справедливо? Нет, не имея никакого социального страхового стажа. То же самое отпуск по беременности и родам», — пояснил Нилов.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей.
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