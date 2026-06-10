В ГД предлагают ввести для мигрантов обязательный стаж для права на больничный

«Он завтра может оформиться на работу, быть застрахованным лицом и уйти в отпуск по уходу за ребенком. У него жена родила, а он идет в отпуск по уходу за ребенком, получает пособие и продолжает еще работать. Справедливо? Нет, не имея никакого социального страхового стажа. То же самое отпуск по беременности и родам», — пояснил Нилов.