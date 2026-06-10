Конфликт ветвей власти: румынские магистраты обратились к Европе

Отделение судей Высшего совета магистратуры Румынии заявило о попытках оказать давление на судебную систему и выступило в защиту независимости правосудия. Соответствующее решение было принято на заседании органа, контролирующего профессиональную деятельность судей и прокуроров, говорится в опубликованном протоколе.
В документе ситуация названа беспрецедентной атакой на независимость судебной власти. В связи с этим представители совета решили предпринять меры по защите статуса судей и информировать о происходящем европейские и международные структуры.
Сообщается, что информация будет направлена в Европейскую комиссию, Европейский парламент, Европейский суд по правам человека, Совет Европы и ОБСЕ. Кроме того, решение планируется передать президенту, правительству и МИД Румынии.
По данным портала hotnews.ro, председатель совета Ливиу Одаджиу заявил на заседании о существовании плана, который, по его мнению, направлен на политическое подчинение судебной власти. Схожую позицию высказала и глава Высокого кассационного суда Лия Савоня, заявившая о продолжающемся давлении на судебную систему.
Участники заседания также сообщили о кампании по дискредитации судейского корпуса и подвергли критике проект закона об оплате труда. По их мнению, предлагаемые изменения затрагивают статус судебной власти и могут негативно сказаться на ее независимости.
В то же время в румынском обществе продолжаются дискуссии вокруг уровня заработной платы судей и прокуроров, а также условий их выхода на пенсию. Критики считают действующую систему чрезмерно привилегированной, тогда как представители судебной власти утверждают, что предлагаемые реформы способны ослабить гарантии независимости правосудия.
Дополнительным фактором напряженности стало то, что спор вокруг законопроекта постепенно вышел за рамки профессиональной дискуссии и превратился в масштабное противостояние между исполнительной и судебной ветвями власти. Именно этим многие румынские СМИ объясняют резкость заявлений, прозвучавших со стороны представителей магистратуры.
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