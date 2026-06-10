Конфликт ветвей власти: румынские магистраты обратились к Европе

В то же время в румынском обществе продолжаются дискуссии вокруг уровня заработной платы судей и прокуроров, а также условий их выхода на пенсию. Критики считают действующую систему чрезмерно привилегированной, тогда как представители судебной власти утверждают, что предлагаемые реформы способны ослабить гарантии независимости правосудия.