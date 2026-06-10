Трамп: инцидент с вертолётом Apache не так уж серьёзен

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что инцидент с вертолётом Apache AH-64 «не так уж серьёзен», сообщает газета The Wall Street Journal.
«В телефонном разговоре Трамп сказал, что это “не такое уж серьёзное дело”, подчеркнув, что “с пилотом все в порядке”», — говорится в сообщении.
Автор отметил, что речь идёт о разговоре Трампа и WSJ.
По словам Трампа, ему уже доложили о деталях случившегося.
«Всё было совсем не так, как вы думаете», — сказал он.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
Накануне Трамп заявил, что вертолёт Apache AH-64 был сбит Ираном. По словам Трампа, Соединённые Штаты «будут обязаны ответить».
В Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты начали наносить удары по территории Ирана в ответ на сбитый вертолёт Apache.