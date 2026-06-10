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Трамп: инцидент с вертолётом Apache не так уж серьёзен

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что инцидент с вертолётом Apache AH-64 «не так уж серьёзен», сообщает газета The Wall Street Journal.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что инцидент с вертолётом Apache AH-64 «не так уж серьёзен», сообщает газета The Wall Street Journal.

«В телефонном разговоре Трамп сказал, что это “не такое уж серьёзное дело”, подчеркнув, что “с пилотом все в порядке”», — говорится в сообщении.

Автор отметил, что речь идёт о разговоре Трампа и WSJ.

По словам Трампа, ему уже доложили о деталях случившегося.

«Всё было совсем не так, как вы думаете», — сказал он.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

Накануне Трамп заявил, что вертолёт Apache AH-64 был сбит Ираном. По словам Трампа, Соединённые Штаты «будут обязаны ответить».

В Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты начали наносить удары по территории Ирана в ответ на сбитый вертолёт Apache.

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