Россиянам рассказали, можно ли получить компенсацию за отравление едой в отеле

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Россияне могут потребовать компенсацию морального вреда с туроператора, если питание в отеле привело к отравлению. Для этого нужно собрать доказательства, чтобы установить причинно-следственную связь между плохой едой и ухудшением здоровья, сообщил ТАСС доцент кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Дмитрий Носов.
«Если на курорте произошло пищевое отравление, то для получения компенсации необходимо в первую очередь доказать, что вред здоровью причинен именно в результате питания в отеле, услуги которого были приобретены в составе туристского продукта, — сказал Носов. — Основными доказательствами служат медицинские документы: справка или выписка из больницы, куда вы обратились, с указанием диагноза и времени обращения, а также заключение врача, подтверждающее, что расстройство здоровья вызвано некачественной пищей».
Он пояснил, что ответственность за действия отеля несет туроператор, поэтому требование о компенсации морального вреда нужно предъявлять ему. «Главная сложность заключается в доказывании причинно-следственной связи между питанием в конкретном отеле и наступившим отравлением. Туроператор отвечает за качество услуг, но бремя доказывания того, что услуги были некачественными и именно они привели к заболеванию, лежит на пострадавшем», — добавил юрист.
Собеседник агентства подчеркнул, что если убедительные доказательства не будут представлены, суд не сможет признать позицию потребителя обоснованной и взыскать запрошенные суммы в счет компенсации материального и морального вреда.