Россиянам рассказали, можно ли получить компенсацию за отравление едой в отеле

«Если на курорте произошло пищевое отравление, то для получения компенсации необходимо в первую очередь доказать, что вред здоровью причинен именно в результате питания в отеле, услуги которого были приобретены в составе туристского продукта, — сказал Носов. — Основными доказательствами служат медицинские документы: справка или выписка из больницы, куда вы обратились, с указанием диагноза и времени обращения, а также заключение врача, подтверждающее, что расстройство здоровья вызвано некачественной пищей».