Пользователи по всей России жалуются на масштабный сбой в работе Steam

Согласно данным сайта, больше всего сообщений о неполадках поступает из Санкт-Петербурга (семь процентов от общего числа жалоб с учетом численности населения), Московской области (пять процентов) и Москвы (пять процентов). Также проблемы фиксируют в Липецкой (три процента) и Воронежской (два процента) областях. Чаще всего о сбоях сообщают пользователи устройств на Windows (81,2 процента), а также на Android (10,5 процента) и iOS (7,8 процента).