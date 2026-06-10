Пользователи по всей России жалуются на масштабный сбой в работе Steam

Вечером во вторник, 9 июня, пользователи по всей России столкнулись с масштабными проблемами в работе игрового сервиса Steam. Согласно данным сайта Downdetector, пик жалоб пришелся на период около полуночи.
Пользователи сообщают о невозможности подключиться к серверам, проблемах с авторизацией и отсутствии соединения с сервером. По статистике сервиса, за последние сутки 80 процентов жалоб касаются общего сбоя в работе платформы, 16 процентов — сбоя мобильного приложения, три процента — проблем с личным кабинетом.
Согласно данным сайта, больше всего сообщений о неполадках поступает из Санкт-Петербурга (семь процентов от общего числа жалоб с учетом численности населения), Московской области (пять процентов) и Москвы (пять процентов). Также проблемы фиксируют в Липецкой (три процента) и Воронежской (два процента) областях. Чаще всего о сбоях сообщают пользователи устройств на Windows (81,2 процента), а также на Android (10,5 процента) и iOS (7,8 процента).
8 апреля первый заместитель председателя комитета Государственной думы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что поводов для блокировки игровой платформы Steam в России нет. Опасения по этому поводу излишни, так как сервис демонстрирует готовность к конструктивному диалогу с властями.