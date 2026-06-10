Часть поездов в Крыму будет курсировать только в светлое время суток: как выглядит новое расписание

Он подчеркнул, что соответствующее решение принято оперштабом региона. Так, восемь пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по Крыму только в светлое время суток. Те составы, которые курсируют до республики ночью, будут прибывать на станцию Керчь-Южная.