Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть поездов в Крыму будет курсировать только в светлое время суток: как выглядит новое расписание

Глава Крыма Аксёнов анонсировал введение новой схемы движения поездов.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму с 10 июня вводят новую схему движения поездов. Расписание скорректировано по ряду маршрутов. Часть поездов будет курсировать исключительно в светлое время суток. Об этом оповестил глава Крыма Сергей Аксенов на канале в «Макс».

Он подчеркнул, что соответствующее решение принято оперштабом региона. Так, восемь пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по Крыму только в светлое время суток. Те составы, которые курсируют до республики ночью, будут прибывать на станцию Керчь-Южная.

«По прибытии пассажиры проходят к автобусу со своим конкретным направлением…, осуществляют посадку на свой автобус и следуют до пункта назначения. Аналогично будет осуществляться поездка из Симферополя в Керчь, из Джанкоя в Керчь и из Владиславовки в Керчь», — уточнил Сергей Аксенов.

За прошедшие сутки в регионе изменили график отправления шести поездов. Время перенесено с 9 на 10 июня.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше