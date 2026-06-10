Тысячи спасённых: полиция Испании отчиталась о борьбе с рабством

Испанские правоохранительные органы за прошлый год освободили 1869 человек, ставших жертвами трудовой и сексуальной эксплуатации. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны, передает РИА Новости.
Согласно данным ведомства, среди спасенных оказались 28 несовершеннолетних. По сравнению с предыдущим годом количество выявленных и освобожденных жертв увеличилось на 4%.
Для борьбы с преступными сетями сотрудники Национальной полиции и Гражданской гвардии провели 413 операций. В ходе этих мероприятий были задержаны 1056 подозреваемых, а также ликвидированы 112 преступных группировок.
Правоохранители уделили особое внимание проверкам мест возможной эксплуатации людей. За отчетный период было проведено 6775 инспекций на предприятиях и в заведениях, связанных с оказанием интимных услуг.
Следствие установило, что 858 освобожденных человек пострадали от деятельности организованных преступных структур. По данным МВД, злоумышленники использовали угрозы, насилие и обман для вовлечения людей в принудительный труд, попрошайничество, фиктивные браки и противоправную деятельность.
Борьба с торговлей людьми остается одним из ключевых направлений работы испанских силовых структур. Ранее правоохранители уже проводили крупные операции против группировок, занимавшихся эксплуатацией иностранных граждан и организацией преступных схем на территории страны.
Результатом масштабной кампании стало выявление новых механизмов вербовки жертв. По данным испанских правоохранителей, преступные сети активно используют уязвимое положение мигрантов и людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, что требует постоянного усиления контроля и международного сотрудничества в борьбе с торговлей людьми.
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