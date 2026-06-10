«Встал не с той ноги» не при чём: Семь привычек, которые крадут наше настроение с утра

Многие знакомы с ощущением, когда с самого утра всё идёт не так: раздражает любая мелочь, не успеваешь, опаздываешь и всё валится из рук. В народе говорят: «встал не с той ноги» или «день такой». Но у плохого начала дня есть вполне конкретные причины. Во время общения с Life.ru психолог Дарья Суханова перечислила привычки, которые незаметно портят нам настроение и отношения с окружающими.