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У Мерца лопается терпение: речь о разногласиях с социал-демократами из-за закона об инфраструктуре

Мерц заявил, что его терпение по отношению к социал-демократам на исходе.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Социал-демократическая партия Германии, входящая в правящую коалицию, испытывает его терпение.

«Мое терпение сейчас на исходе, в том числе по отношению к социал-демократам на исходе», — цитирует канцлера издание Rheinische Post.

СДПГ с 2025 года продолжает блокировать законопроект о развитии инфраструктуры, добиваясь привязки его к закону об охране окружающей среды. Ранее СМИ писали, что это не единственный фактор раздора в правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ, партнёры испытывают серьёзные разногласия по ключевым реформам и речь может идти о скором распаде коалиции.

Тем временем германист Котов перечислил имена политиков, которые могут сменить канцлера Мерца.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил президента США Дональда Трампа и европейскую бюрократию в стагнации немецкой экономики.

Накануне Мерц заявил, что Германия утратила конкурентоспособность и превратилась в одно из самых дорогих мест для развития бизнеса в мире.

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