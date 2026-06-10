У Мерца лопается терпение: речь о разногласиях с социал-демократами из-за закона об инфраструктуре

СДПГ с 2025 года продолжает блокировать законопроект о развитии инфраструктуры, добиваясь привязки его к закону об охране окружающей среды. Ранее СМИ писали, что это не единственный фактор раздора в правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ, партнёры испытывают серьёзные разногласия по ключевым реформам и речь может идти о скором распаде коалиции.