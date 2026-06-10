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Хабаровчане пройдут интенсивную подготовку на международном слёте поисковиков

Обучение состоится в Нижегородской области с 12 по 19 июня.

Источник: Хабаровский край сегодня

Масштабное обучение волонтеров-поисковиков состоится в Нижегородской области с 12 по 19 июня. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», участие в данном Международном слете примут и представители Хабаровского края.

— Слёт волонтёров-поисковиков пройдет при поддержке МЧС России, на него съедутся не только представители поисковых организаций со всей России, но также будут и зарубежные участники. От «Лиги Спас» интенсивную подготовку будут проходить 8 человек — из Хабаровска, Солнечного района и ЕАО, — рассказала корреспонденту агентства руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас», руководитель Национального центра помощи детям в ДФО Ольга Щукина.

Участие волонтеров-поисковиков в слете — возможность выработать лучшие методики поиска пропавших, внедрить новые технологии и наладить межрегиональное взаимодействие.

В течение нескольких дней под руководством экспертов участники слета погрузятся в ориентирование и основы топографии, получат навыки выживания в природной среде, обучатся оказанию первой помощи и использованию современных средств связи и разведки местности. Программа предполагает как теоретическую часть, так и практическую, в том числе тренировку на местности на двое суток.

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