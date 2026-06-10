Хабаровчане пройдут интенсивную подготовку на международном слёте поисковиков

— Слёт волонтёров-поисковиков пройдет при поддержке МЧС России, на него съедутся не только представители поисковых организаций со всей России, но также будут и зарубежные участники. От «Лиги Спас» интенсивную подготовку будут проходить 8 человек — из Хабаровска, Солнечного района и ЕАО, — рассказала корреспонденту агентства руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас», руководитель Национального центра помощи детям в ДФО Ольга Щукина.