Россия и Бразилия обсуждают запуск прямого авиасообщения

По словам посла, стороны уже ведут работу на уровне ведомств. При этом им предстоит решить не только вопросы регулирования, но и коммерческую часть. Он отметил, что для запуска маршрута нужно найти авиакомпанию, которая сможет обслуживать прямые рейсы между странами. Другие детали возможного направления он не привёл.