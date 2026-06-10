Компания «Полюс» подарила горожанам образовательный лекторий.

Золотодобывающая компания «Полюс» поздравила Иркутск с 365 летием, организовав на одной из праздничных площадок образовательный лекторий. Слушатели узнали, как ежедневно вдохновлять себя на подвиги, эффективно управлять финансами, приручить искусственный интеллект и правильно питаться. Открыли и завершили программу лекции об Иркутске.
— Коллеги из Радио МСМ на юбилей Иркутска подготовили масштабный, 16 й по счету фестиваль «Музыка моего города» на площади у памятника Александру III. Для гостей здесь организована не только музыкальная программа, но и интерактивные развлекательные зоны. А мы решили на фестивале открыть лекторий с образовательной и увлекательной программой, — рассказала руководитель пресс-службы предприятия «Полюс Сухой Лог» Ольга Назарова. — Выбирая темы, мы отталкивались от запросов горожан: так, например, появилась лекция о том, как приручить искусственный интеллект. Что касается спикеров, предпочтение отдали тем, кто умеет «зажечь» аудиторию, рассказать о сложном просто и увлекательно.
К павильону, где проходил лекторий, отовсюду тянулся народ: родители с маленькими детьми, группки подростков, компании людей серебряного возраста. Для каждого нашлось удобное место в зале, небольшой презент от «Полюса» — и, конечно, пища для ума.
Представители Информационно-туристической службы Иркутска Мария Кондратьева и Ульяна Марченок сорвали аплодисменты слушателей.
— Кто бы мог подумать, что «Зеленая линия» таит столько секретов! — поделилась слушательница лектория Людмила Белых. — Я думала, она для того, чтобы туристы просто не заблудились и не свернули куда не надо. Оказывается, есть аудиогид и QR-коды, благодаря которым можно узнать о каждом здании множество любопытных фактов — и все это бесплатно!
Семейного психолога и арт-терапевта Ксению Ильину, рассказывавшую, как радоваться жизни и где искать ресурсы для этой радости, начали слушать со снисходительными улыбками, но уже на пятой минуте стали записывать на диктофон рекомендованные ею упражнения.
Пенсионерке Светлане Николаевне запала в душу Валерия Новикова, член Союза дикторов России, со своим выступлением «Как говорить четко и красиво»:
— Очень понравилось, что мы сразу перешли к практике, стали упражнения делать. Я все такое люблю. Еще петь люблю, думаю, эти упражнения здесь тоже пригодятся. Теперь буду дома тренироваться.
— А нам нутрициолог очень понравилась, — поделились подруги Кристина и Мария. — Оставаться в форме и не чувствовать возраста очень хочется. Отдельное спасибо лектору за ответы на вопросы — просто, понятно и по делу.
В завершении программы профессиональный гид Александр Каташевцев рассказал гостям о пяти самых невероятных фактах об Иркутске.
— Спасибо за такой прекрасный подарок, — выразила мнение всех слушателей лектория пенсионерка Галина Семеновна. — Не только песни — танцы — веселые конкурсы людям нужны. Есть и те, кому интересно узнавать что-то новое, учиться чему то. И приятно, что о нас не забыли и предложили занятие по душе. Ни одной скучной лекции!
Комментарий.
Игорь Цукуров, управляющий директор предприятия «Полюс Сухой Лог»:
— В этом году мы поздравляем Иркутск с такой красивой датой — 365 летием, и очень рады, что наш подарок иркутянам понравился. В основном наша социальная деятельность направлена на Бодайбинский район, поскольку там сосредоточены активы — золоторудные месторождения. Но в Иркутске мы тоже поддерживаем различные инициативы. Не первый год сотрудничаем с Иркутским музыкальным колледжем, поддерживая конкурс молодых композиторов и исполнителей органной музыки «Байкальская токката». В этом году при поддержке «Полюса Сухой Лог» в областной филармонии прошел международный музыкальный проект «Симфония дружбы», объединивший на одной сцене музыкантов из России и Монголии. А совсем скоро команда Иркутской области при нашем участии поедет в Улан-Удэ на национальный бурятский праздник «Алтаргана».