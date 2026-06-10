Компания «Полюс» подарила горожанам образовательный лекторий.

— В этом году мы поздравляем Иркутск с такой красивой датой — 365 летием, и очень рады, что наш подарок иркутянам понравился. В основном наша социальная деятельность направлена на Бодайбинский район, поскольку там сосредоточены активы — золоторудные месторождения. Но в Иркутске мы тоже поддерживаем различные инициативы. Не первый год сотрудничаем с Иркутским музыкальным колледжем, поддерживая конкурс молодых композиторов и исполнителей органной музыки «Байкальская токката». В этом году при поддержке «Полюса Сухой Лог» в областной филармонии прошел международный музыкальный проект «Симфония дружбы», объединивший на одной сцене музыкантов из России и Монголии. А совсем скоро команда Иркутской области при нашем участии поедет в Улан-Удэ на национальный бурятский праздник «Алтаргана».