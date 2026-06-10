Аракчи: Иран ответит на нападение и призвал США покинуть регион

«Несмотря на их поражения на поле боя, США решили испытать нашу решимость. Наши могучие вооружённые силы не оставят ни одно нападение или угрозу без ответа. Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности. История Персидского залива содержит много глав о печальных судьбах вторгавшихся чужаков», — написал он на своей странице в соцсети X*.