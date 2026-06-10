Аракчи: Иран ответит на нападение и призвал США покинуть регион

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи после ударов Соединённых Штатов заявил, что военные не оставят ни одно нападение без ответа.
Он уточнил, что речь идёт как о нападении, так и об угрозе.
Кроме того, Аракчи призвал США покинуть регион.
«Несмотря на их поражения на поле боя, США решили испытать нашу решимость. Наши могучие вооружённые силы не оставят ни одно нападение или угрозу без ответа. Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности. История Персидского залива содержит много глав о печальных судьбах вторгавшихся чужаков», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
Накануне Трамп заявил, что вертолёт Apache AH-64 был сбит Ираном. По словам Трампа, Соединённые Штаты «будут обязаны ответить».
В Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты начали наносить удары по территории Ирана в ответ на сбитый вертолёт Apache.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.