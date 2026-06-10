Хабаровский нейрохирург прооперировал двух пациентов в Магадане

Помощь понадобилась двум жителям Магаданской области с диагнозом «разрыв аневризмы головного мозга», осложненный внутричерепным кровоизлиянием. В Магадан вылетел специалист Краевой клинической больницы имени Владимирцева Максим Ковтун, чей стаж насчитывает более 20 лет. Он провел две успешные операции по удалению аневризмы. «Больница прекрасно оснащена всем необходимым оборудованием. Благодаря этому операция прошла штатно, мы провели трепанацию черепа, удалили аневризму и ликвидировали источник кровотечения. Это позволило избежать повторных кровоизлияний и тяжелых осложнений», — сказал Максим Ковтун. Работа врачей отвечает целям президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».