Участникам сделок с жильем объяснили, как лучше передавать деньги

Существуют также цифровые сервисы безопасных расчётов, объединяющие резервирование средств и электронную регистрацию сделки. Юрист советует при наличных расчетах через ячейку обязательно брать расписку о получении денег. Самый надёжный вариант — эскроу или специализированные онлайн-сервисы.