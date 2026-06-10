Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участникам сделок с жильем объяснили, как лучше передавать деньги

Юрист Вострикова посоветовала аккредитив при сделках с жильем.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. При покупке жилья важно выбрать надежный способ расчетов, чтобы не потерять деньги. О самых популярных инструментах агентству «Прайм» рассказала юрист Кристина Вострикова.

Традиционный способ — банковская ячейка, но банк не проверяет подлинность купюр. Более надежен аккредитив: деньги перечисляются только после регистрации сделки. Самым защищенным эксперт назвала эскроу-счет.

«Наиболее защищенной считается модель расчетов через эскроу-счет. После регистрации перехода права собственности банк сам перечисляет средства продавцу. Это исключает односторонний доступ к деньгам», — пояснила Вострикова.

Существуют также цифровые сервисы безопасных расчётов, объединяющие резервирование средств и электронную регистрацию сделки. Юрист советует при наличных расчетах через ячейку обязательно брать расписку о получении денег. Самый надёжный вариант — эскроу или специализированные онлайн-сервисы.