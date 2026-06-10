Глава Рособрнадзора раскрыл алгоритм удаления с ЕГЭ

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Искусственный интеллект выявляет подозрительное поведение участника ЕГЭ, ставит метку, метка проверяется человеком, после этого запрещенный предмет предъявляют на камеру, далее — начинается составление протокола. Окончательное решение об удалении принимает организатор, не ИИ. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Если искусственный интеллект поставил метку, по этой метке уже человек смотрит, адекватно ли она выставлена. У нас система двухуровневая. Решение об удалении и признание метки принимает человек. Метка автоматически поступает в штаб ППЭ, оттуда сигнал передается организатору в аудиторию. Организатор в аудитории проверяет наличие запрещенного предмета, составляется протокол, на камеру предъявляется изъятое (шпаргалку, телефон, микрокамеру и тд). После этого участник удаляется с экзамена, его результат аннулируется, пересдать предмет в текущем году он не может», — сказал Музаев на полях ПМЭФ.
Он подчеркнул, что система контроля многоуровневая, но искусственный интеллект не принимает решений — только помогает человеку. Первого удаленного на досрочном этапе действительно определил ИИ, но решение верифицирует специальный администратор, закрепленный за порталом «Смотри ЕГЭ».