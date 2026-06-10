Глава Рособрнадзора раскрыл алгоритм удаления с ЕГЭ

«Если искусственный интеллект поставил метку, по этой метке уже человек смотрит, адекватно ли она выставлена. У нас система двухуровневая. Решение об удалении и признание метки принимает человек. Метка автоматически поступает в штаб ППЭ, оттуда сигнал передается организатору в аудиторию. Организатор в аудитории проверяет наличие запрещенного предмета, составляется протокол, на камеру предъявляется изъятое (шпаргалку, телефон, микрокамеру и тд). После этого участник удаляется с экзамена, его результат аннулируется, пересдать предмет в текущем году он не может», — сказал Музаев на полях ПМЭФ.