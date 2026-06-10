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Мишустин: разные культуры и традиции в России объединяются в любви к Родине

Многонациональность и культурное разнообразие страны формируют уникальное пространство, отметил премьер.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Многонациональность, разнообразие культур и традиций объединяются в любви к Родине, ответственности за ее судьбу и процветание, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении с приближающимся Днем России. Открытки за его подписью поступили журналистам ТАСС.

«Поздравляю вас с Днем России! Среди значимых дат в истории Отечества этот праздник занимает особое место для тех, кто беззаветно предан своей стране, кто ежедневно трудится на ее благо, отстаивает национальные интересы, укрепляет экономический потенциал и технологический суверенитет, сохраняет и приумножает бесценное наследие предыдущих поколений», — говорится в полученных сотрудниками открытках.

«Многонациональность и культурное разнообразие нашего государства формируют уникальное пространство, где звучат разные языки, переплетаются традиции, и всех нас объединяет любовь к Родине, ответственность за ее судьбу и процветание», — отметил премьер, пожелав здоровья и благополучия.