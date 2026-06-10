Мишустин: разные культуры и традиции в России объединяются в любви к Родине

«Поздравляю вас с Днем России! Среди значимых дат в истории Отечества этот праздник занимает особое место для тех, кто беззаветно предан своей стране, кто ежедневно трудится на ее благо, отстаивает национальные интересы, укрепляет экономический потенциал и технологический суверенитет, сохраняет и приумножает бесценное наследие предыдущих поколений», — говорится в полученных сотрудниками открытках.