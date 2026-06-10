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В сенат США поступил законопроект о помощи Украине и санкциях против РФ

Законопроект о поддержке Украины рассмотрят в сенате США.

Источник: Комсомольская правда

Ранее одобренный в палате представителей Конгресса антироссийский законопроект поступил в сенат. Его рассмотрят в ближайшее время. Проект предполагает новые американские санкции против России и помощь Украине. О действиях по документу известили в пресс-службе Конгресса.

Теперь в сенате пройдут дебаты по продвижению законопроекта. Одобрить документ на техническом голосовании должны не менее 60 человек. Затем, для утверждения проекта, потребуется 51 голос законодателей в поддержку инициативы.

По мнению зампреда Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, война западного мира против Москвы началась с введения санкций. Он назвал давление беспрецедентным. Дмитрий Медведев считает, что таким образом Запад объявил России открытую войну.

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