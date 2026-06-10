Глэмпинг или уютный дом: Life.ru узнал, что выгоднее для летнего уикенда в 2026 году

По словам эксперта, если рассматривать глэмпинг, то базовый уровень на выходные стоит от 8 до 15 тысяч рублей за ночь на двоих. В среднем сегменте (поуютнее) — 15−30 тысяч за ночь. Премиум-глэмпинги с купелью, чаном, панорамными окнами и прозрачными крышами — 30−60 тысяч за ночь и выше. Итого за выходные на пару получается от 16 до 60 тысяч рублей.