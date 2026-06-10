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Комсомольчанам напомнят историю строительства Города юности

Фильм об освоении промышленной столицы Хабаровского края покажут в воскресенье.

Источник: Хабаровский край сегодня

Комсомольчане с нетерпением ждут День города, который подготовил много сюрпризов. В их числе — показ фильма «Комсомольск» (1936), повествующий о строительстве промышленной столицы края. Ознакомиться с кинокартиной и побольше узнать об истории родного города сможет каждый желающий уже в это воскресенье, 14 июня, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Фильм покажут в стенах арт-пространства «Мануфактура» в 19:00. После просмотра горожане и гости Комсомольска-на-Амуре смогут в уютной атмосфере обсудить произведение и поделиться впечатлениями.

«Комсомольск» — это историческая драма, которая повествует о возведении Города юности. Тяжелая судьба молодых первостроителей отягчается непредвиденными обстоятельствами: в их группе оказался диверсант, который намерен подорвать работу. Однако акцент авторы картины все же сделали на взаимоотношении людей, контексте времени и том, каким трудом далось строительство Комсомольска-на-Амуре.

Показ фильма организовал журналист Алексей Ларин при поддержке проектов «Кино в Мануфактуре» и «Гид-по-Юности». Организаторы отметили, что количество мест в зале ограничено — их стоит бронировать заранее.

Напомним, что в этом году Комсомольск-на-Амуре отметит 94-й день рождения, который совместят с празднованием Дня России. Основные мероприятия пройдут 11 и 12 июня на Театральной площади и набережной Первостроителей.