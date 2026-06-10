Комсомольчанам напомнят историю строительства Города юности

Комсомольчане с нетерпением ждут День города, который подготовил много сюрпризов. В их числе — показ фильма «Комсомольск» (1936), повествующий о строительстве промышленной столицы края. Ознакомиться с кинокартиной и побольше узнать об истории родного города сможет каждый желающий уже в это воскресенье, 14 июня, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».