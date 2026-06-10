Каникулярная смена «Мой полилингвальный класс» началась в Хабаровске

В Центре опережающей профессиональной подготовки стартовала каникулярная смена «Мой полилингвальный класс». Центр открыли на базе Хабаровского краевого института развития образования. Первыми участниками стали 30 семиклассников из хабаровских гимназий № 1, 4, 8 и Краевого центра образования. Первый день смены под названием «Старт экспедиции» прошел в формате интерактивного приключения — участников ждали командные станции, творческие задания и самостоятельный выбор миссии. Участники стали соавторами программы, самостоятельно выбрав цели и задачи проекта. Дети поделились на группы, распределили роли, придумали названия на двух языках, а также девизы и эмблемы, отражающие суть миссии. Участники выбрали темы для исследований, связанные с культурой Китая и Кореи. На создание центра по федпроекту «Профессионалитет» выделили более 23 млн рублей, 5 млн из них — из краевого бюджета.