Попова рассказала, какие инфекции переносят клещи

«Клещи представляют опасность только тогда, когда они являются переносчиками вирусов. Чаще всего клещи переносят болезнь Лайма и клещевой вирусный энцефалит. При этом одна особь может переносить десять и даже больше различных вирусов, которые могут нанести нам вред», — сказала Попова.