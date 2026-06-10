Попова рассказала, какие инфекции переносят клещи

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Клещи в России могут быть инфицированы сразу десятью и более вирусами, но чаще всего они переносят болезнь Лайма и клещевой вирусный энцефалит, рассказала в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Клещи представляют опасность только тогда, когда они являются переносчиками вирусов. Чаще всего клещи переносят болезнь Лайма и клещевой вирусный энцефалит. При этом одна особь может переносить десять и даже больше различных вирусов, которые могут нанести нам вред», — сказала Попова.
Глава Роспотребнадзора рекомендовала прививаться всем, кто живет на эндемичной территории, планирует быть на природе или работать в лесу. Она напомнила, что в России есть эффективная вакцина от клещевого энцефалита.
«Что касается болезни Лайма, тут сложнее, так как нет прививки. Но всегда можно понять, чем заражен клещ, который на вас напал. Нужно аккуратно снять клеща, упаковать его во флакончик, плотно закрыть и принести в лабораторию», — заключила Попова.