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Чернышенко рассказал о новых учебных программах в вузах

Чернышенко: в России разработали около 580 учебных программ для вузов.

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Около 580 учебных программ разработаны в России в рамках пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«С предстоящего учебного года по решению президента “пилот” расширится до 17 вузов — медицинские, педагогические, инженерные — и продлится до 2030 года. Уже готовы порядка 580 программ, по ним будут учиться более 70 тысяч студентов», — сказал Чернышенко.

В мае 2023 года стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. В рамках «пилота» студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.

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