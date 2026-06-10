Чернышенко рассказал о новых учебных программах в вузах

«С предстоящего учебного года по решению президента “пилот” расширится до 17 вузов — медицинские, педагогические, инженерные — и продлится до 2030 года. Уже готовы порядка 580 программ, по ним будут учиться более 70 тысяч студентов», — сказал Чернышенко.