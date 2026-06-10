Чернышенко рассказал о новых учебных программах в вузах

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Около 580 учебных программ разработаны в России в рамках пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«С предстоящего учебного года по решению президента “пилот” расширится до 17 вузов — медицинские, педагогические, инженерные — и продлится до 2030 года. Уже готовы порядка 580 программ, по ним будут учиться более 70 тысяч студентов», — сказал Чернышенко.
В мае 2023 года стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. В рамках «пилота» студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.