В Хабаровском крае ветеранам СВО помогают найти работу без лишней волокиты

Формат рассчитан не на декларативную раздачу буклетов, а на прямой разговор с работодателями. Ветераны могут сразу узнать, какие вакансии есть в регионе, какие навыки пригодятся и где можно пройти переобучение, если прежняя профессия уже не подходит.