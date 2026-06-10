В Хабаровском крае ветеранам СВО помогают найти работу без лишней волокиты

В Хабаровском крае участникам СВО и их семьям помогают вернуться к гражданской работе через специальные ярмарки вакансий. Такие встречи центры занятости проводят вместе с региональным фондом «Защитники Отечества», сообщает комитет по труду и занятости населения краевого правительства.
Формат рассчитан не на декларативную раздачу буклетов, а на прямой разговор с работодателями. Ветераны могут сразу узнать, какие вакансии есть в регионе, какие навыки пригодятся и где можно пройти переобучение, если прежняя профессия уже не подходит.
С начала 2026 года через службу занятости работу нашли 35 участников СВО и 10 членов их семей. В краевом комитете по труду отмечают, что часть людей трудоустроилась именно после таких встреч с работодателями.
«Один из примеров — Андрей Щербина. После трёх контрактов с Минобороны он хотел продолжить службу, но врачи запретили возвращаться по состоянию здоровья. На ярмарке вакансий мужчина познакомился с представителями энергетической организации, получил предложение стать водителем и теперь управляет спецтехникой», — рассказали в ведомстве.
На площадках также работают специалисты службы занятости: они помогают составить резюме, подобрать вакансию, выбрать курсы повышения квалификации или новую профессию. Для многих участников СВО такие ярмарки становятся первым шагом к спокойной гражданской жизни, где военный опыт превращается в понятную работу и стабильный доход.