В Хабаровском крае золотодобытчик загрязнил приток реки Хор и заплатит 4,5 млн рублей

В Хабаровском крае в мае этого года специалисты отдела экологического надзора обнаружили загрязнение притока реки Хор в районе имени Лазо, сообщает Главное управление регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края.
«В рамках мониторинга состояния водных объектов специалистами отдела экологического надзора в мае текущего года выявлено загрязнение водного объекта, являющегося притоком р. Хор, взвешенными веществами в результате деятельности недропользователя по разведке и добыче россыпного золота на территории района имени Лазо», — говорится в сообщении.
Загрязнение произошло из-за деятельности золотодобытчика. Предприятие, занимающееся разведкой и добычей россыпного золота, сбрасывало в ручей воду, использованную для промывки драгоценных металлов, без предварительной очистки. В результате в воду попало большое количество взвешенных веществ: грязи, песка и ила.
По результатам исследования проб природной воды установлено, что средняя концентрация взвешенных веществ, содержащихся в загрязненной акватории водного объекта, составила более 220 миллиграмм на литр. Общая протяженность загрязненной акватории составила более 990 метров.
С учетом данных факторов, размер вреда в стоимостной форме составил более 4,5 млн рублей.
Напоминаем, что согласно Водному кодексу РФ, все, кто использует водные объекты, обязаны не вредить окружающей среде. Причиненный ущерб должен быть возмещен добровольно или через суд.
За нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение, установлена административная ответственность в соответствии с частью 4 статьи 8.13 КоАП РФ: влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2,5 тыс. руб. до 3 тыс. руб.; на должностных лиц — от 50 тыс. руб. до 80 тыс. руб.; на юридических лиц — от 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб.