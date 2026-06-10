В Хабаровском крае золотодобытчик загрязнил приток реки Хор и заплатит 4,5 млн рублей

За нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение, установлена административная ответственность в соответствии с частью 4 статьи 8.13 КоАП РФ: влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2,5 тыс. руб. до 3 тыс. руб.; на должностных лиц — от 50 тыс. руб. до 80 тыс. руб.; на юридических лиц — от 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб.