В Госдуме хотят ввести для мигрантов обязательный стаж для права на больничный

«Мы предложили, и такой проект закона находится в правительстве, чтобы [у иностранных граждан] было обязательно наличие социального страхового стажа минимум полгода для того, чтобы возникало право на получение любого вида пособия», — сказал ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат коснулся этого вопроса на полях ПМЭФ.