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«Решили испытать нашу решимость»: Тегеран ударил по объектам США в ответ на атаки по Ирану

КСИР запустил ракеты и БПЛА по объектам США после атаки на Иран.

Источник: Комсомольская правда

Иранские военные оперативно отреагировали на удары США. Американцы атаковали страну якобы в ответ на инцидент со сбитым вертолетом. Затем КСИР запустил ракеты и БПЛА по объектам США на Ближнем Востоке. Так сказано в сообщении Корпуса в соцсети Х.

Тегеран выразил недовольство возобновлением ударов со стороны США. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи уведомил, что КСИР не оставит никаких нападений без ответа. Он напомнил о «печальных судьбах» тех, кто пытался вторгнуться в Иран.

«Несмотря на их поражения на поле боя, США решили испытать нашу решимость. Наши могучие вооруженные силы не оставят ни одно нападение или угрозу без ответа», — высказался Аббас Аракчи на страничке в Х.

Как ранее сообщалось, ударный вертолет AH-64 Apache потерпел крушение вблизи Ормузского пролива. Членам экипажа удалось спастись. США обвинили в инциденте Иран. По версии Тегерана, всё случилось «непреднамеренно».

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