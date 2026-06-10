«Решили испытать нашу решимость»: Тегеран ударил по объектам США в ответ на атаки по Ирану

Тегеран выразил недовольство возобновлением ударов со стороны США. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи уведомил, что КСИР не оставит никаких нападений без ответа. Он напомнил о «печальных судьбах» тех, кто пытался вторгнуться в Иран.
«Несмотря на их поражения на поле боя, США решили испытать нашу решимость. Наши могучие вооруженные силы не оставят ни одно нападение или угрозу без ответа», — высказался Аббас Аракчи на страничке в Х.
Как ранее сообщалось, ударный вертолет AH-64 Apache потерпел крушение вблизи Ормузского пролива. Членам экипажа удалось спастись. США обвинили в инциденте Иран. По версии Тегерана, всё случилось «непреднамеренно».