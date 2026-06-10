«Решили испытать нашу решимость»: Тегеран ударил по объектам США в ответ на атаки по Ирану

Иранские военные оперативно отреагировали на удары США. Американцы атаковали страну якобы в ответ на инцидент со сбитым вертолетом. Затем КСИР запустил ракеты и БПЛА по объектам США на Ближнем Востоке. Так сказано в сообщении Корпуса в соцсети Х.