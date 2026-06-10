Эксперт Нуриева сообщила об опасности тополиного пуха для домашних животных

Она отметила, что, помимо переноса чужой пыльцы, в опавшем пухе часто прячутся сухие семена злаковых растений, которые могут впитаться в кожу лап и мигрировать глубоко в мягкие ткани, вызывая сильное воспаление. «Вдыхание пуха вызывает раздражение носоглотки и резкое чихание. Попадание волокон в глаза приводит к слезотечению и способно спровоцировать гнойный конъюнктивит, — предупреждает эксперт. — Пух быстро скатывается в плотные колтуны между пальцами лап, в паху и подмышках. Под ними нарушается вентиляция, что создает идеальную среду для развития болезненных мокнущих дерматитов. Пытаясь выгрызть налипшие комки из шерсти, собака проглатывает грязные волокна вместе с уличной пылью и бактериями. Это часто приводит к серьезным расстройствам желудочно-кишечного тракта.».