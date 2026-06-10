Британский активист признался, что посетил РФ, чтобы увидеть цивилизацию

Напомним, в середине мая в Лондоне были проведены две массовые акции протеста, в которых, по данным телеканала Sky News, приняли участие примерно 80 тысяч человек. Одной из акций стал патриотический марш Unite the Kingdom («Соединяй королевство»), организованный основателем Томми Робинсоном. В мероприятии участвовало около 60 тысяч человек. Акция проводилась против политики властей королевства и в защиту британской культуры. Пропалестинское шествие «Накба 78», в свою очередь, собрало приблизительно 20 тысяч участников.