Правый активист из Британии Томми Робинсон рассказал, что посетил Россию вместе с отцом американского миллиардера Илона Маска, предпринимателем Эрролом Маском. Он пояснил, что приехал в РФ, чтобы «познакомиться с цивилизованным обществом».
Ранее Робинсон опубликовал видеозапись с Эрролом Маском. После он подтвердил газете The Guardian, что действительно ездил в Россию.
«Я приехал, чтобы увидеть, как эта страна так успешно встала на верный путь, и увидеть красоту цивилизованного общества», — сказал активист.
Робинсон отметил, что Россия не является врагом Британии. По его словам, этот стереотип давно изжил себя. Активист также обратил внимание, что существуют те, кому выгодно представлять Россию врагом. Он добавил, что сейчас таких людей серьёзно не воспринимают.
Напомним, в середине мая в Лондоне были проведены две массовые акции протеста, в которых, по данным телеканала Sky News, приняли участие примерно 80 тысяч человек. Одной из акций стал патриотический марш Unite the Kingdom («Соединяй королевство»), организованный основателем Томми Робинсоном. В мероприятии участвовало около 60 тысяч человек. Акция проводилась против политики властей королевства и в защиту британской культуры. Пропалестинское шествие «Накба 78», в свою очередь, собрало приблизительно 20 тысяч участников.
Также сообщалось, что журналистка из США Кэндис Оуэнс приехала в Москву и восхитилась российской столицей. Она призналась, что её поразило, насколько это чистый, красивый и упорядоченный город. Кроме того, Оуэнс поблагодарила Россию за тёплый приём.