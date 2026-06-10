Россиянок предупредили о строгих правилах в одежде в Афганистане

Российский деловой центр в Афганистане обратился к россиянкам, планирующим поездки в страну, с предупреждением о необходимости строго соблюдать местные требования к внешнему виду. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале организации.
В центре отметили, что в последнее время в крупных городах Афганистана фиксируются случаи задержания женщин, чья одежда, по мнению местных властей, не соответствует установленным исламским нормам.
Согласно опубликованным рекомендациям, женщинам следует носить свободную одежду из плотной ткани неброских цветов. Также требуется полностью закрывать лицо, руки и ноги. Для головных уборов предусмотрены отдельные требования: использование прорезей для глаз не допускается, разрешается только закрывающая лицо сетка. Кроме того, необходимо носить плотные носки.
В сообщении обращается внимание и на другие ограничения. В частности, женщинам не рекомендуется громко разговаривать, в том числе по телефону, в присутствии посторонних мужчин.
Предупреждение появилось на фоне роста интереса российских туристов к поездкам в Афганистан. Ранее посол Афганистана в России Гуль Хасан сообщал, что между странами ведется работа по развитию туристического направления и число гостей из России постепенно увеличивается.
Рекомендацией для путешественников стало тщательное изучение местных правил поведения еще до поездки. Представители делового центра подчеркивают, что иностранным гражданам следует учитывать особенности законодательства и общественных норм Афганистана, поскольку их нарушение может повлечь вмешательство правоохранительных органов и другие правовые последствия.
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