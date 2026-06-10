США начали наносить удары по Ирану после сбитого вертолета Apache

Американские военные приступили к нанесению ударов по Ирану после того, как над Ормузским проливом был сбит вертолет Apache. Об этом в среду, 10 июня, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
— Силы CENTCOM начали по приказу верховного главнокомандующего наносить в целях самообороны удары по Ирану в 17:00 по времени Восточного побережья (00:00 10 июня мск — прим. «ВМ»), — сообщило командование в соцсети X.
Отмечается, что это делается в ответ на сбитый вертолет сухопутных войск США Apache. В CENTCOM утверждают, что атака представляет собой «пропорциональный ответ» на действия Тегерана.
Ударный вертолет AH-64 Apache ВВС США потерпел крушение в районе Ормузского пролива утром 9 июня.
Ранее Иран нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на атаку США по островам Сирик и Кешм. В свою очередь Центральное командование ВС США заявило о перехвате иранских баллистических ракет и дронов, выпущенных в сторону Ормузского пролива и стран Персидского залива.
1 июня иранская сторона на фоне продолжающихся ударов по Ливану заявила, что приостанавливает переговоры с Соединенными Штатами до тех пор, пока эти атаки не прекратятся. Однако Трамп, комментируя произошедшее телеканалу NBC News, сказал, что ничего не слышал о подобных шагах Тегерана.