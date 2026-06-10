В Норильске прошла первая очная сессия образовательного курса «Менеджмент в креативных индустриях»

Заведующий лаборатории перспективных исследований Сибирского центра дизайна Игорь Дыдыкин отметил: «Для меня самое главное было, что участники синхронизировались и увидели значимость своей деятельности для территории. Уже сейчас заметны первые пересечения, например, у Арктического центра культуры из Дудинки с Колледжем искусств и музеем. В дальнейшем им предстоит углубить совместные идеи и довести их до реализации».