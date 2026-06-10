КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Норильске прошла первая очная сессия образовательного курса «Менеджмент в креативных индустриях». Участники встретились в Центре цифрового образования «IT-Куб. Норильск».
Проект реализуется командой Агентства развития Норильска (АРН) вместе с Центром развития креативных индустрий из Томска и Сибирским центром дизайна.
Главная цель курса — системное развитие разрозненных инициатив.
Программу первого дня открыла пленарная дискуссия «Креативные индустрии и Норильск сегодня: вызовы, возможности, первые шаги».
Ее участники согласились, что креативные индустрии в городе существуют в самых разных форматах — от частных инициатив до проектов на базе муниципальных учреждений.
Начальник управления по делам культуры и искусства Норильска Инна Давыдова привела примеры: в Школе искусств сегодня осваивают электронную музыку, художественные школы развивают направление современного дизайна, создается медиаконтент, в том числе на базе кинокомплекса «Родина».
Вместе с тем прозвучала мысль, что креативные индустрии — это не только творчество, но и экономика, основанная на интеллектуальной собственности.
А главное условие ее роста — наведение мостов между творческими командами и реальным производством.
В качестве примера команда АРН привела конкурс промышленного сувенира, где креативщиков привезли на производство, и в результате прямого контакта удалось создать продукт, востребованный рынком — мерч с индустриальным духом, который хочется приобрести и горожанам, и туристам.
Первый заместитель директора АРН Роман Кулян затронул тему устойчивости территории и ее влияния на проектную активность: «В сфере креативных индустрий можно быстрее тестировать идеи и запускать новые продукты с меньшими затратами, опираясь на интеллектуальную составляющую. Однако устойчивость территории иногда играет и обратную роль: возникает эффект расслабленности, снижается мотивация к развитию. В этой ситуации важно регулярно переосмыслять свою деятельность».
Именно этим и занялись участники — представители бизнеса, муниципальных учреждений, сферы культуры и образования. В формате проектного интенсива они разделились на команды, чтобы довести свои идеи до проработанной концепции или усилить существующие продукты. Многие задумки в процессе были переосмыслены, а их авторы нашли новых партнеров.
Одним из результатов совместной работы стал фестиваль арктического авторского кино «Край кадра» от педагога-организатора «IT-Куб. Норильск» Малахат Байрамовой и методиста кинокомплекса «Родина» Татьяны Коваль. За два дня участницы не только сформулировали идею, но и оформили концепцию фестиваля: конкурс для местных видеографов и открытые показы для горожан.
«Было полезно увидеть, как на наш город смотрят внешние эксперты, и по-новому оценить привычные вещи. А главное — найти людей из других сфер, с которыми можно делать совместные проекты», — отметила Малахат Байрамова.
По словам приглашенных экспертов, одним из ключевых результатов встречи стали именно такие коллаборации.
Заведующий лаборатории перспективных исследований Сибирского центра дизайна Игорь Дыдыкин отметил: «Для меня самое главное было, что участники синхронизировались и увидели значимость своей деятельности для территории. Уже сейчас заметны первые пересечения, например, у Арктического центра культуры из Дудинки с Колледжем искусств и музеем. В дальнейшем им предстоит углубить совместные идеи и довести их до реализации».
Образовательная программа курса рассчитана на несколько месяцев. Впереди у участников — доработка проектов, тестирование гипотез, проработка бизнес-моделей и подготовка к итоговой защите. Финальным результатом станут не только презентации инициатив, но и «дорожные карты» их реализации, а главным показателем успеха курса к концу осени — формирование группы единомышленников, готовых запускать для горожан совместные инициативы — как коммерческие, так и некоммерческие.