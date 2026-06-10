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Тренер вратарей покинул хабаровский «Амур»

Речь идет о Александре Бызове, который работал в клубе с 2017 года. Ранее он в течение восьми лет подряд трудился тренером вратарей молодежной хоккейной команды «Амурские Тигры», а в прошлом сезоне стал тренером вратарей «Амура» после того, как занимавший эту должность Олег Филимонов был назначен генеральным менеджером «Амура». Но сейчас Олег Филимонов был освобожден от.

Речь идет о Александре Бызове, который работал в клубе с 2017 года. Ранее он в течение восьми лет подряд трудился тренером вратарей молодежной хоккейной команды «Амурские Тигры», а в прошлом сезоне стал тренером вратарей «Амура» после того, как занимавший эту должность Олег Филимонов был назначен генеральным менеджером «Амура». Но сейчас Олег Филимонов был освобожден от должности генменеджера «тигров» и вернулся на пост тренера вратарей «Амура», после чего хабаровский клуб расстался с Александром Бызовым.