Тренер вратарей покинул хабаровский «Амур»

Речь идет о Александре Бызове, который работал в клубе с 2017 года. Ранее он в течение восьми лет подряд трудился тренером вратарей молодежной хоккейной команды «Амурские Тигры», а в прошлом сезоне стал тренером вратарей «Амура» после того, как занимавший эту должность Олег Филимонов был назначен генеральным менеджером «Амура». Но сейчас Олег Филимонов был освобожден от должности генменеджера «тигров» и вернулся на пост тренера вратарей «Амура», после чего хабаровский клуб расстался с Александром Бызовым.