Ученый рассказал, почему божьих коровок нельзя брать в руки

«Божьи коровки в случае опасности выделяют через сочленения ног ядовитую оранжевую жидкость — гемолимфу — по сути, аналог крови у насекомых, она содержит токсичное горькое вещество кантаридин. Это ее защитный механизм, который помогает защищаться от птиц и других хищников. Хотя для человека яд коровок в его концентрации не особенно опасен, но, при попадании на нежную кожу может вызвать раздражение, аллергическую реакцию. При раздавливании коровка может оставить на одежде трудновыводимые пятна», — сказал Гильденков.