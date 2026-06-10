Пауэрбанки, электросамокаты и не только: Устройства, которые чаще всего становятся причиной пожаров летом

Ранее Life.ru писал, как безопасно пользоваться кондиционером летом. Устройство не подаёт свежий воздух с улицы, а охлаждает тот, который уже находится в помещении. При отсутствии проветривания в помещении растёт концентрация углекислого газа. Это может вызывать сонливость и быструю усталость. Кроме того, кондиционеры пересушивают слизистые оболочки и способны усиливать симптомы аллергии, астмы и кашля. Учёные рекомендовали поддерживать температуру на уровне 22−25 °C, регулярно очищать фильтры и не находиться под прямым потоком холодного воздуха.