Кальян на куличе привел в колонию, но девушка обжаловала приговор

Жительница Москвы Ксения Белоусова подала апелляционную жалобу на приговор, по которому ей было назначено более трех лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.
Поводом для уголовного преследования стало видео, опубликованное в социальных сетях. В апреле девушка сняла ролик в одном из баров на Сретенке, где использовала пасхальный кулич в качестве чаши для кальяна. После того как запись получила широкий резонанс и распространилась в Telegram-каналах, она удалила публикацию и принесла извинения.
В отношении Белоусовой было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. При вынесении наказания суд также учел предыдущий приговор. Годом ранее женщину признали виновной в хранении более пяти граммов мефедрона и назначили ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком.
27 мая мировой судья, принимая во внимание ранее вынесенное решение, назначил Белоусовой окончательное наказание в виде 3 лет и 25 дней лишения свободы в колонии общего режима. После оглашения приговора ее взяли под стражу непосредственно в зале суда.
Согласно судебным материалам, дело рассматривалось в особом порядке без исследования доказательств, поскольку подсудимая признала вину и заключила досудебное соглашение.
Во время последнего слова Белоусова заявила, что регулярно посещает церковь и с уважением относится к религиозным традициям и святыням.
Далее предстоит рассмотрение апелляционной жалобы вышестоящей судебной инстанцией. По итогам этой процедуры приговор может быть оставлен без изменений либо пересмотрен в установленном законом порядке.
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