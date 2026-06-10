Кальян на куличе привел в колонию, но девушка обжаловала приговор

Поводом для уголовного преследования стало видео, опубликованное в социальных сетях. В апреле девушка сняла ролик в одном из баров на Сретенке, где использовала пасхальный кулич в качестве чаши для кальяна. После того как запись получила широкий резонанс и распространилась в Telegram-каналах, она удалила публикацию и принесла извинения.