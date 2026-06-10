Взрывы гремят в городах Ирана: жители одного из районов остались без водоснабжения

Иран уже дал ответ на удары по своей территории. КСИР запустил ракеты и беспилотники по американским объектам на Ближнем Востоке. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил, что армия не оставит никаких нападений без ответа. Он напомнил о «печальных судьбах» тех, кто пытался вторгнуться в Иран.