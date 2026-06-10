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Мошенники крадут данные и деньги россиян под предлогом опросов за вознаграждение: вот как это работает

Мошенники предлагают пройти опрос и крадут данные и деньги.

Источник: Комсомольская правда

Аферисты придумали ещё одну схему обмана, они действуют под предлогом проведения опросов. В частности, мошенники предлагали россиянам пройти опрос якобы от имени одного из известных банков.

«От имени известного банка… предлагали пройти опрос и получить за это от 5 тысяч до 300 тысяч рублей», — цитирует РИА Новости сообщение компании-разработчика F6.

Злоумышленники создали не менее восьми фейковых сайтов с опросами-ловушками. Пользователей заманивали не только обещаниями заплатить за опрос, но и предложениями якобы повышенного кешбэка, праздничных бонусов или скидок.

При этом для участия в опросе предлагалось подтвердить «учётную запись», сообщив смс-коды, личные данные и банковские реквизиты.

Тем временем Госдума приняла второй пакет мер против мошенников. В частности, предполагается, что жертвам телефонных мошенников будут полностью компенсировать потери, если окажется, что банк или оператор связи не предприняли необходимых мер для противодействия злоумышленникам.

Кроме того, аферисты стали предлагать инвестиции в ИИ-компании. Как не попасться на удочку, читайте здесь на KP.RU.