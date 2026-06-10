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Около 14 тысяч дошкольников выпустились из детсадов Хабаровского края

В этом году из детских садов края выпустились 14 тысяч детей. «Дошкольное образование — это прочный фундамент, на котором строится будущее ребенка. Воспитатели помогают детям развить социальные навыки, наладить общение со сверстниками, прививают интерес к изучению окружающего мира», — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края. Летом маленькие выпускники продолжают ходить в детские сады.

В этом году из детских садов края выпустились 14 тысяч детей. «Дошкольное образование — это прочный фундамент, на котором строится будущее ребенка. Воспитатели помогают детям развить социальные навыки, наладить общение со сверстниками, прививают интерес к изучению окружающего мира», — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края. Летом маленькие выпускники продолжают ходить в детские сады, параллельно готовясь к поступлению в школу. 2026 год объявлен Министерством просвещения РФ Годом школьного образования.