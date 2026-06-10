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Зарплаты бюджетников в Хабаровском крае вырастут с 1 июля

По решению губернатора Дмитрия Демешина зарплаты врачей, учителей, воспитателей, работников культуры, социальной сферы и физкультуры с 1 июля увеличатся на 12,5%. Не останутся забытыми и другие работники бюджетной сферы Хабаровского края. Так, водителям, ветеринарам, сотрудникам многофункциональных центров и центров занятости с 1 июля проиндексируют зарплату на 7,1% (так как с 1 января им уже поднимали.

По решению губернатора Дмитрия Демешина зарплаты врачей, учителей, воспитателей, работников культуры, социальной сферы и физкультуры с 1 июля увеличатся на 12,5%. Не останутся забытыми и другие работники бюджетной сферы Хабаровского края. Так, водителям, ветеринарам, сотрудникам многофункциональных центров и центров занятости с 1 июля проиндексируют зарплату на 7,1% (так как с 1 января им уже поднимали зарплату на 5%, то общий размер индексации для них за полгода составит 12,1%). Это повышение коснется почти 29 тысяч человек.