Зарплаты бюджетников в Хабаровском крае вырастут с 1 июля

По решению губернатора Дмитрия Демешина зарплаты врачей, учителей, воспитателей, работников культуры, социальной сферы и физкультуры с 1 июля увеличатся на 12,5%. Не останутся забытыми и другие работники бюджетной сферы Хабаровского края. Так, водителям, ветеринарам, сотрудникам многофункциональных центров и центров занятости с 1 июля проиндексируют зарплату на 7,1% (так как с 1 января им уже поднимали зарплату на 5%, то общий размер индексации для них за полгода составит 12,1%). Это повышение коснется почти 29 тысяч человек.