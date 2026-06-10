Хабаровский фокусник раскрыл тайны закулисной жизни

И Александр ожидаемо не поддался на мою провокационную просьбу сымпровизировать и показать фокус прямо во время разговора. Вместо этого он неторопливо взял простую бумажную салфетку, и через несколько мгновений его ловкие руки скрутили из неё хрупкий тюльпан. Протянул мне. Я не смогла сдержать улыбку.