Хабаровский фокусник раскрыл тайны закулисной жизни

Дети до семи лет видят в нем волшебника. Подростки — клоуна, которого наняла мама. А взрослые бизнесмены готовы платить за удовольствие быть красиво обманутыми. Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» встретился с профессиональным иллюзионистом, который одинаково легко очаровывает и малышей, и умудрённых жизнью бизнесменов. Александр Флегонтов приоткрыл дверь туда, где вместо волшебных палочек — управление вниманием, а вместо заклинаний — годы репетиций.
Денежный вопрос.
В отличие от многих коллег, детство нашего героя не было наполнено самодельными трюками и резиновыми кроликами из цилиндра. Он получил диплом артиста драматического театра и кино, отыграл пять лет в Хабаровском ТЮЗе — с душой, на пределе эмоций.
— Артистам платят не очень много, — пожимает плечами Александр. — Многие подрабатывают праздниками. Но прямой интерактив с людьми — не всем дано. Это не просто «существование на сцене». Это живой нерв.
Сначала он работал аниматором на детских днях рождения: мыльные пузыри, хлопушки, уставшие родители и восторженные малыши. Одна из руководительниц агентства, заметив его пластику и харизму, предложила попробовать фокусы.
— Она дала мне реквизит, в котором секрет спрятан прямо внутри механизма. Никакой ловкости рук — только актёрское мастерство, улыбка, обаяние.
Первое бесплатное выступление случилось 25 августа 2013 года на дне рождения племянницы. А уже в ноябре пришёл первый гонорар: хрустящий, неожиданный, похожий на билет в новую жизнь.
— В феврале 2014 года я впервые показывал фокусы взрослой аудитории — девятого февраля. Эту дату сложно забыть, потому что на следующий день у меня родилась дочь, — улыбается артист.
Примечательно: та самая первая взрослая клиентка приглашает его каждый год уже двенадцать лет подряд — будто хранит верность первому чуду.
«Я сам обманываться рад».
Многие фокусники делятся на «детских» и «взрослых». Универсалов — по пальцам перечесть. Александр делит юную аудиторию на два мира: до 7 лет и от 7 до 12.
— До семи дети умеют удивляться по-настоящему. Для них это магия. Я приезжаю в костюме, говорю: «Я волшебник», — и они верят. Без сомнений, без задней мысли. Просто распахивают глаза.
А вот с семи-восьми лет начинаются подводные камни.
— Подростки — сложный возраст. Им кажется, что мир настроен против них, все их поучают. Они становятся безумно чувствительны к обману. Маленького обмануть легко, а эти уже считывают вторые смыслы. И сам факт невозможного вызывает у них внутренний бунт.
Особенно тяжело с аудиторией от 12 до 18.
— Полная просадка. Потерянная для меня аудитория, — признаёт фокусник. — Я перестал брать такие заказы. Подросткам ничего не надо. Для них фокусник — это клоун, которого наняла мама. Именинник сидит и стыдится перед друзьями, что в 14 лет ему нужен аниматор.
Теперь Александр всегда просит родителей поговорить с ребёнком заранее. Никаких сюрпризов. В ста процентах случаев звучит твёрдое: «Не надо никого».
А вот выпускной в школе — совсем другой разговор. В воздухе пахнет свободой. У детей появляется ощущение взрослости: банкетный зал, ведущий, музыка. Они готовы принимать фокусника на равных. А после восемнадцати — свадьбы, корпоративы, пожалуйста. Там уже зритель сам платит за удовольствие быть обманутым.
Взрослые отлично понимают: никакой магии нет. И всё равно рады. Им нравится, что их смогли обмануть — не по-мошеннически, не тырят карту из кармана, а красиво, с добрым смехом, с щелчком пальцев и вспышкой восторга. Иногда иллюзионист заканчивает выступление фразой: «Пусть вас обманывают только фокусники».
— Если фокуснику не удаётся их обмануть, становится неинтересно. Скучно, — добавляет он с хитринкой в глазах.
Опыт — сын ошибок.
Ошибки неизбежны, уверен артист. Они как карты, которые вдруг выпадают из рук.
— Десять праздников подряд на «отлично» — не показатель мастерства. Тебе просто везло. А вот если что-то пошло не так — и ты сумел выкрутиться, достойно завершить, зал не заметил провала — вот это и есть настоящая школа.
Он вспоминает выступление в одном посёлке Хабаровского края, где трижды играл для сотрудников одного предприятия. В его репертуаре есть номер с левитацией человека.
— Вызвал из зала девочку лет пятнадцати, положил на столик — всё должно было работать красиво, будто сон наяву. Но она поднялась в воздух… и не опустилась. Зависла. Пришлось остановить номер, отшутиться, сказать: «Такое бывает». После этого нужно делать нечто очень мощное, чтобы зрители не ушли разочарованными.
Другой случай — с трюком, где купюра оказывается внутри апельсина. Фокусник берёт у зрителя деньги, обесцвечивает, сжигает, показывает несколько других фокусов, держит интригу, как натянутую струну. Потом выносит апельсины — румяные, пахнущие солнцем. Зритель выбирает один. И внутри должна лежать его купюра.
— Однажды я разрезал апельсин и понял: купюры нет. А зрители не знают. Для них это просто апельсин. Я поддал жару, попросил хлопать — и как-то выкрутился. Честно, я не помню, что именно сказал. Мозг стёр эту информацию.
В таких случаях, по его словам, лучше всего либо продолжать действовать так, будто всё идёт по плану, либо признать: «Фокус иногда не получается. Я тоже человек».
Секрет фокусника.
Всё, что делает иллюзионист, объяснимо. Но сам Александр не любит слово «обман».
— Мне больше нравится «управление вниманием», — поясняет он. — Зритель думает, что смотрит туда, куда нужно, а я тем временем проделываю трюк у всех на глазах — и никто этого не замечает.
Принцип прост, как хороший фокус: зритель смотрит туда, куда смотрит фокусник. Если тот поднимает глаза — зал следует за ним. Переводит взгляд на объект — и взгляды скрещиваются на нём. Секунды — иногда даже доли секунды — достаточно, чтобы убрать или достать предмет.
— Многие иллюзионисты на Бродвее специально берут привлекательных ассистенток. Как только девушка появляется сбоку, внимание отвлекается — и у фокусника есть целая секунда на нужное движение. Это как вздох между ударами сердца.
Манипуляции — это высший пилотаж, голубая кровь. Никакого секрета. Только наработанные движения, отточенные месяцами. Реквизитный фокус может показать любой харизматичный актёр. А манипуляцию — только тот, кто вложил в неё душу и репетировал до кровавых мозолей.
Это серьезно!
На вопрос о серьёзности профессии Александр отвечает с улыбкой, которая выключает любой пафос.
— В быту я себя серьёзным не считаю. Мне 37, я могу валяться с дочерью в луже, дурачиться, громко смеяться. Я скорее клоун в самом хорошем смысле.
Он вспоминает великого Вячеслава Полунина:
— Смотришь его номера — и они наполнены такой глубиной, что плачешь и смеёшься одновременно. Душу выворачивает. А он называет себя клоуном.
И цитирует фильм про Мюнхгаузена: «Серьёзное лицо — это ещё не признак ума. Улыбайтесь, господа».
Что делать, если зрители пытаются разгадать трюк? Их пытливые голоса в конце вечера: «А мы поняли, как вы сделали!».
— Я отвечаю: «Классно, поздравляю». А на вопрос «Как вы это сделали?» иногда говорю: «Красиво». Или пользуюсь классической фокусницкой заготовкой: «А вы умеете хранить тайны? — Да. — Я тоже».
И Александр ожидаемо не поддался на мою провокационную просьбу сымпровизировать и показать фокус прямо во время разговора. Вместо этого он неторопливо взял простую бумажную салфетку, и через несколько мгновений его ловкие руки скрутили из неё хрупкий тюльпан. Протянул мне. Я не смогла сдержать улыбку.
— Вот видите, я вызвал у вас эмоции, — мягко сказал он. — Это и есть главная цель. Удивить — и этим подарить радость.